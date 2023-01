Koolid peavad hakkama pakkuma teise võõrkeelena vähemalt kaht valikut

Järvamaal on nii neid koole, kus praegugi on võimalik valida, kui ka neid, kus nõude täitmine võib osutuda keeruliseks. Üks põhjus, miks praegu valikuid ei ole ja teise võõrkeelena õpetatakse vene keelt, on eriti väiksemates koolides õpilaste vähesus ja õpetajate nappus. Samas on huvi vene keele vastu tihti suurem kui saksa keele vastu, mida on tavapäraselt peamiselt alternatiivina pakutud.