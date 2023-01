Ukraina sõda kasvatas Järvamaa elanike arvu

Aastakümneid on iga uue aasta algul tulnud tunnistada, et Järvamaal elab inimesi varasemast vähem. Rahvastiku vähenemine on olnud jõuline ja püsiv. Veel 2003. aastal elas maakonnas natuke üle 40 000 inimese. 2010. aastal kukkus elanike arv alla 35 000 inimese piiri ja kaks aastat tagasi elas maakonnas juba vähem kui 30 000 inimest.