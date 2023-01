Kaitseliidu uue lasketiiru avamise järgselt on kaitseliitlased aktiivselt tiiru kasutama hakanud ning esimene laskmine toimus juba sama nädala lõpus.

Uues lasketiirus on 20 laskerada distantsiga kuni 300m. Samuti on lasketiirul taktikaline laskeala, mille maksimaalseks laskedistantsiks on kuni 50m.