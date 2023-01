Lähipäevad pakuvad pluss- ja miinuskraade

Kolmapäeva öösel on pilves ilm. Sajab lörtsi ja vihma, mandril ka lund. Hommikul edela poolt pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub kagutuul 3-9, puhanguti 12, saartel kuni 15 m/s, hommikuks nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +3 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi, ennelõunal ka lund. Õhtul jõuab Kagu-Eestisse uus sajuala. Puhub valdavalt lõunakaare tuul, pärastlõunal pöördub idakaarde 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +3 kraadi.