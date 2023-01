Mudilaste neliksari tuleb taas

Võistlussarja üks eestvedajaid Tiiu Väli ütles, et tänavune sari saab alguse 29. jaanuaril suure suusasõiduga. "Ma loodan, et selleks ajaks tuleb lund ikka juurde ning saame ümber Roosna-Alliku põhikooli staadioni rajad sisse sõita," lausus ta.

Väli sõnul näeb võistluste tava ette, et kõigil neljal etapil osalevad lapsed saavad tänutäheks karika. "Need, kes saavad tulla kolmele etapile, teenivad kaela medalid. Igal etapil on osalejatele väikesed suupärased tänumeened ka," lisas ta.

Väli märkis, et eelnevad aastad on tõestanud karikasarja vajalikkust. "See on eelkooliealiste laste täiesti oma võistlussari, kus stardijoonel ollakse vaid oma vanustega koos," tutvustas ta.