Paide teatri endised näitlejad mängivad maailmaklassika uuslavastustes

„Macbeth“ on lugu mehest, kes päästab lahti verepulma. Ühest tapmisest saab mitu ja veri, mis kord käed määrib, ei tule enam kunagi sealt maha. Lavastajad on Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo. Tegemist on draamateatri, Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ja Eesti Kontserdi ühisprojektiga. Etendusi antakse jaanuaris ja märtsis Estonia kontserdisaalis.