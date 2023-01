Jumal tänatud, ei. See pole üldse traagiline minu jaoks. Kui ikka tunned, et kirge enam pole, kodust välja minna ei taha ... See, mis algab, ükskord ka ­lõ­peb. Subkultuur muutub omakorda sajaks subkultuuriks ja sellest tuleb omakorda midagi uut. Festival oli vaja enam-vähem väärikalt ära lõpetada. Seal oli nii palju olmeküsimusi! Ma ei viitsinud olla vahendaja kohaomanike tülides või sõdida öösel mingite jõmmidega. Loen parem kodus raamatut ja kuulan ambient’i.