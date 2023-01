Suusatajad näitasid tarka sõidumaneeri

Pühapäeva peale mõtles Õnnela Rodendau juba pisut rohkem. «Distantsi pikkust silmas pidades otsustasin loobuda oma vanuseklassi sõidust ja võistelda FISi arvestuses koos naistega kümnes kilomeetris,» selgitas ta. «Teadsin, et lähen N23 vanuseklassis medalit võitma ja sisimas lootsin ka naisteklassi medalile, kuid päris eesmärgiks seda endale panna ei julgenud.»

Rodendau märkis, et on sel hooajal ennast peaaegu igal sõidul üllatanud, nagu ka pühapäeval, kui suutis võita naisteklassis pronksi jaa N23 vanuseklassis kulla. «Ei osanud oodata, et suudan vanematele neiudele ja naistele sel nädalavahetusel nii tõsist konkurentsi pakkuda,» lausus ta.