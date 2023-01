Viraksaare kõnnitee on üheksa kuu kaugusel

Paide linna Viraksaare küla elanikud on unistanud turvalisest ühendusest linnaga juba kaua. Selle tee kavandamine ongi pikaks veninud, kuid praeguste plaanide järgi lõpeb lugu õnnelikult. «Enne ei usu, kui kopp on maasse löödud,» ütleb kindlasti osa inimesi. Kopp peaks tööd alustama hiljemalt aprillis.

Viraksaare külas elab aasta alguse seisuga 114 inimest. See on ainult ametlik arv, sest küla, mis on tuntud ka kui linnalähedane suvilapiirkond, elanike hulk suureneb suvisel ajal oluliselt. Ka linna ja küla vaheline liiklus muutub suvel eriti tihedaks, mis muudab sõiduteel kõndimise või rattaga sõitmise riskantseks­.