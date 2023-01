Sünnitajad hindavad väikese haigla rahu ja privaatsust

Järvamaa haigla naistearst Riina Limberg ütles, et nad tunnevad siirast rõõmu iga raseda naise üle, kes uksest sisse astub. Seda lihtsal põhjusel: sündide arv on tugevas languses. «Me küll julgustame naisi sünnitama, kuid see on väga isiklik otsus. On naisi, kes on vastuvõtul öelnud, et tahaksid küll kolmandat last, aga elu on siiski sedavõrd ebakindel, et pigem lükkavad lapse saamise kaugemasse tulevikku,» lausus ta.