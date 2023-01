VIDEO ⟩ "Kurat, kas see on karjakoppel või Tallinna-Tartu maantee"

"Tahaksin kohe ropendada, kurat mis toimub, kas jälle tuli lumi ootamatult, või kuidas seda kokku võtta," kirjeldas ta oma muljeid. "Kell 6-7 vahel liikusin Paidest Tallinna. Kuni Arduni oli tee enam vähem lükatud, aga sealt edasi ei midagi, reaalselt oli teel niipalju lund, et auto põhi käis pidevalt vastu lund."

"Ma ütleksin, et see on ebareaalne, maantee nr 1 ja seda ei suudeta ka hooldada," oli ta nördinud.