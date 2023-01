Paide teatrisse soovib tööle tulla palju inimesi

Peterson rõõmustas volinikke hea uudisega - kolme töökonkursi peale laekus 17 sooviavaldust. "See on uskumatu, kui palju inimesi soovib tulla Paidesse tööle, et panustada teatri tegevusse," oli Peterson rahul. "Enamus kandidaate on kaugemalt, kuid on ka kohalikke. Kohtumised nendega algavad järgmisel nädalal."

Petersoni sõnul näitab see, et suund, mille teater on võtnud, on õige. "Nad näevad teatris ja meis potentsiaali. Usun, et leiame õiged inimesed."