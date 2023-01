Marliin (15) on kodutütar olnud kuus aastat, ta on oma kaaslastele suur tugi ning hea motivaator. Eelmisel aastal osales ta muu hulgas Pitka rahvamatkal, kodutütarde laagrites ja laskeharjutustel, koolitustel ja ekskursioonidel. Ta oli abiks nooremate kodutütarde suvelaagris, aitas läbi viia õpi- ja tegevustube, oli noorte skautlike oskuste õppel salgapealik nign õpetas järgukatsete oskusi. Lisaks tutvustas ta kodutütarde organisatsiooni oma koolis, mille tulemusena on täna rühmas 12 uut noorliiget.