Erakonna esimees Lauri Hussari sõnul on see Eesti 200 aegade tugevaim nimekiri ning valimistele minnakse tugeva meeskonnaga. „Me oleme toonud Eesti poliitikasse kümneid oma valdkonna tipptegijaid, me oleme toonud Eesti poliitikasse kümneid tuntud ja hinnatud eksperte, me oleme toonud Eesti poliitikasse tagasi ka tuntud ja teatud endisi poliitikuid ja nende kogemust,“ sõnas Hussar.