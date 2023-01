Õpilased ootavad koolitoitlustajalt pastaroogi, pikkpoissi, plovi, borši- ja püreesuppi

​Koolitoitlustaja uuringust selgub, et Eesti õpilaste lemmik koolilõunaks on juba üheksandat aastat järjest pastaroad. Samuti tuleb välja, et kuigi koolitoitu on tänavu testimas käinud rekordarv lapsevanemaid, on emade-isade teadmised laste lõunasöögi osas endiselt napid.