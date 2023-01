Paide linnavolikogu valis rahvakohtunikukandidaadid

Paide linnavolikogu esimees Tarmo Alt sõnas, et levitas infot eesseisva rahvakohtunike kandidaatide valimise kohta fraktsioonide kaudu. Kandidaate volikogule otsustamiseks oli võimalik esitada kõigil linnavolinikel. "Seekord tõesti juhtus nii, et enamik valitutest kuuluvad volikokku," sõnas Alt, kelle sõnutsi on olnud varasemalt ka kordi, kus suurem osakaal väljapoolt inimestel.