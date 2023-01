Parempoolsed avaldasid Järvamaal oma kandidaadid riigikogu valimisteks

"Parempoolsed lähevad valimistele tugeva nimekirjaga, kuhu kuulub 125 oma ala eksperti üle Eesti," rääkis erakond Parempoolsete esimees Lavly Perling. „Nimekirjast leiab palju uusi inimesi, kes pole varem poliitikas osalenud, aga nüüd on nad otsustanud tulla, sest aeg on selline, mis ei lase kõrvaltvaatajaks jääda. Nende kogemused era- või riigisektoris tulevad meie riigi juhtimisel kasuks, nad esindavad poliitikas hädavajalikku mõistuse häält ja neil on selge visioon homsest Eestist. Kõiki neid inimesi koondab jagatud maailmavaade, töökus ning tahe seista oma riigi eest.“