Vana mänguasja uus tulek: Rubiku kuubik võidab noorte seas populaarsust

Rubiku kuubik on lego, Barbie ja Hot Wheelsi kõrval üks enim müüdud mänguasju maailmas. Enne arvutite ajastut on see vidin olnud peaaegu kõigis peredes. Kõik me oleme proovinud seda kokku panna, enamasti vist edutult. Või on juhtunud lõpuks nii, et nõukaaegsele kuubikule kleebitud värvilised latakad sai salamisi värvide kaupa õigeks tõsta.