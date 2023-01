Panus muusikaellu, fotod sõjatandrilt, teatrielu edendamine ja muuseumi asutamine väärisid tunnustust

Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupi elutööpreemia pälvib tänavu muusikaõpetaja ja koorijuht Tiiu Schüts. Tema panus Järvamaa muusikaellu on hindamatu. Aastaid on Schütsi juhendatavad solistid võitnud Järvamaa laste lauluvõistlustel auhinnakohti. Üleeelmisel aastal valis üleeestiline žürii Järvamaa laste lauluvõistluselt «Laulukaar» ERRi­ lauluvõistlusele «Tähtede lava» välja kaks last, neist üks oli Tiiu Schütsi juhendatav Kirke Pindmaa. Schütsi juhendatavad lauljad on aastaid osalenud Alo Mattiisenile pühendatud noorte vokaalansamblite konkurssidel. Ta korraldab aastaid Eesti meestelaulu seltsi poiste-solistide võistulaulmise eelvooru.