Ei tahtnud enam oodata: Eistveres tehti nädalavahetusel külvitööd

Valminud on ka pikad kurgid.

Eelmisel nädalal kirjutas Järva Teataja, et kõrgete energiahindade tõttu pannakse Eistvere aiandis kurgiseemned tänavu mulda tavapärasemast hiljem, ent siiski otsustati aiandis möödunud nädalavahetusel, et aeg on külvamiseks küps.