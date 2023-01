Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Järva- ja Viljandimaal asuvad riigikokku kandideerima kahe erakonna esimehed ja mitu eelmistel valimistel korraliku häältesaagi kogunud poliitikut. Neli aastat tagasi enim hääli kogunud Jürgen Ligi ja Jaak Madison on ka seekord endale lati kõrgele tõstnud. Tänavu on erakonnad Järva- ja Viljandimaalt riigikogu valimisteks üles seadnud 67 kandidaati. Kandidaatide lõplik arv selgub 27. jaanuariks, sest nimekirjad peab veel registreerima Vabariigi Valimiskomisjon ja reedeni on võimalik kandidaatidel kandideerimisest loobuda. Eelmistel riigikogu valimistel pürgis Järva- ja Viljandimaalt parlamenti 79 kandidaati, 2015. aastal oli neid 61.