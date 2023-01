Järvamaa vaimulik kandideerib tähtsale tiitlile

Peapiiskop Urmas Viilma peab oluliseks, et vaimulikud jõuaks ühtse jumalateenistuse korra osas kokkuleppele: „Konsistoorium ootab toestust piiskoplikul nõukogul juba kõikidelt praostidelt heakskiidu saanud ettepanekule lisada uude lauluraamatusse universaalne jumalateenistuse kord. Hääletuse läbimisel saab töö lauluraamatu ettevalmistusega edasi minna. Raamatusse lisatava ühtse korra järgi saab teenistustel osaleda kõigis luteri kiriku kogudustes üle Eesti – nii neis, kus jumalateenistused toimuvad pragu Kirikukäsiraamatu kui ka neis, kus need käivad Agenda alusel,“ kommenteeris Viilma ja lisas, et jumalateenistuse kord ei puudu ühestki lauluraamatust. “Kui ma lähen mistahes võõrasse kirikusse, kasvõi mõnes teises riigis, suudan ma lauluraamatu abil jälgida ka võõras keeles peetavat teenistust.“