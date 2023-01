Vildist kübarad uhkeldavad muuseumis

Järva-Jaani muuseumide keskuse eestvedaja Silva Kärner ütles, et kübarate viltimine on ajalooga tehnika, millele on aja jooksul lisandunud erinevaid töövõtteid. Need võivad olla valmistatud heegeldades, õmmeldes, põimides või muul moel. "Kui algselt kandsid kõvakübaraid vaid mehed, siis ajapikku on muutunud kübarate kandmise mood ja disain vastuvõetavaks mõlemale sugupoolele," selgitas ta.