TABATUD ⟩ End läbi klaasuste rahani murdnud varast maskeerimisriietus ei päästnud

Kesk-Eesti politseijaoskonna Paide menetlusgrupi juht Annela Eesmaa ütles, et nende menetlusgrupi uurija hea töö viis selleni, et nad tuvastasime mehe, keda on alust kahtlustada annetuskasti varastamises. “Mehele esitati kahtlustus varguses,” lisas ta.