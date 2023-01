Kas tunned ära? FBI ekspertidel valmis tapetuna leitud naise 3D pea kujutis

Pärast 2021. aasta sügist, mil politsei palus Eesti inimeste abi tuvastamaks umbes 30aastat tagasi tapetud ja Nõmmele maetud naise isik, kontrolliti kõikvõimalikke vihjeid, mis aitaks kuritegu lahendada. „Tänu Eesti inimestelt saadud infole saime kinnitust asjaolule, et naine oli tapetud 1991. aastal ning et tema taskust leitud võtmed kuuluvad korterile number neli, mis asub Lasnamäel või Õismäel. Kontrollisime ka arhiivimaterjale ning kuulasime inimeste lugusid, mis aitasid paremini mõista ajastut, mil naine tapeti. Paraku ei õnnestunud meil mitukümmend aastat tagasi tapetud naise isikut tuvastada ning jäime pikisilmi ootama USAsse saadetud kolju 3D kujutist,“ sõnas Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares.

Kolba kolmemõõtmelise kujutise valmimine võttis aega umbes aasta ning säärane koostöö oli Eesti politseile esmakordne. „Oleme väga tänulikud, et FBI eksperdid olid nõus meid abistama ning lõid naise peast võimalikult realistlikku 3D kujutise. Erisuseks on naise soeng ja kulmud, mis võisid päriselus teistsugused olla. Loodame väga, et keegi tunneb 3D kujutise järgi naise ära ja annab sellest meile teada. See aitaks meil kuriteo lõpuni lahendada ning mis peamine – naise võimalikud lähedased saaksid südamerahu,“ sõnas Vares.