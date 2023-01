Mõjukate edetabel üllatab uue liidriga

Viiendat korda järjestab Järva Teataja maakonna 30 mõjukaimat inimest. Nagu eelmistel aastatel, valmis ka see edetabel koos Järvamaa omavalitsuste volikogude liikmetega. Seekord võttis 67 volinikust hääletusest osa 52.

Eelmisel neljal aastal on kõige mõjukamaks inimeseks osutunud kahel korral E-Piima juhatuse esimees Jaanus Murakas ja kahel korral kohalik poliitik Pipi-Liis Siemann.

Viiendal aastal on mõjukate tabel saanud endale uue liidri.

Järvamaa 30 mõjukaimast on seekord 25 mehed ja viis naised.

Kõigil viiel aastal on 30 mõjukaima hulka jõudnud üheksa inimest. Need on Jaanus Murakas, Pipi-Liis Siemann, Tõnu Uibopuu, Kersti Sarapuu, Mart Hirtentreu, Jaanus Marrandi, Toomas Agasild, Ründo Mülts ja Lauri Läänemets.