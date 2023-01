Kosmoseprogrammi juppidest valmivad Väätsal termokaameraga droonid

Droon. Pilt on illustratiivne.

Väätsa Põhikooli noored pälvisid Samsungi õppeprogrammi Solve for Tomorrow Baltikumi finaalis kõrge kolmanda koha oma ideega taaskasutada oma kooli kosmosekooli programmist üle jäävaid seadmeid, et ehitada termokaameratega droone. Eesmärgiks pildistada hooneid, et aru saada, milliseid vajavad täiendavalt soojustamist.