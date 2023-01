Linn otsib Paide noortekeskuse ruumidele kaaskasutajat

Linnavalitsus annab huvitegevuse teenuse osutamiseks avalikul pakkumisel tasuta kasutusse endise ujula hoone osa ruumidest, mis kokku on 827,9 ruutmeetrit. Pakutavate ruumide hulgas on nii siserulapark, endine jõusaal, fuajee kui ka puhkeruum. Pakkumises ei ole noortekeskuse ega Paide Halduse ametiruumid.

"Meil on tekkinud üks huviline, kes näeb noortekeskuse hoones suurt potentsiaali oma huvitegevuse läbiviimiseks ning sellest ajendatuna me selle hanke välja kuulutasimegi," selgitas Paide abilinnapea Piret Moora. "Näeme selles võimalust pakkuda Paide noortele mitmekesisemat huvitegevust ja vaba aja veetmist," lisas ta.



Piret Moora sõnul on kõigil huvilistel võimalus oma pakkumine teha. "Võib-olla on kellelgi veel häid ideid, kuidas neid ruume noorte huvitegevust silmas pidades kasutada."