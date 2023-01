Sundpaus tekitas lillelaada vastu veel suuremat huvi

Kuigi väljas on veel suur talv ja aasta külmim kuu veebruar alles ees, on türilased küllap ammu juba märganud, et kesklinnas asuval tulbal ripub reklaam, mis kuulutab mais tuleva lillelaada aega. Ja kuigi maini on veel hulga aega, on laada korraldajatel ettevalmistustööd ammu alanud.