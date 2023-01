Kas viroloog Irja Lutsarit või Lääne-Tallinna keskhaigla juhti ja arsti Arkadi Popovi teate? Kui ütlete, et ei tea, siis valetate. Kui teate, siis kinnitate seda, mida me kõik juba teame: koroona­aastatel said teema kõneisikud meile kõigile tuttavaks.

Kuigi kaitseliidu Järva maleva pealiku tööd on kolonelleitnant Kuido Pettai teinud napid aasta ja paar kuud, ei hakka me tema nimega viktoriini tegema. Järvamaa otsustajatele on maleva pealik juba tuttav ja kui ei ole, siis küll varsti on.