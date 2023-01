Kodune jalgpallihooaeg saab alguse Paides

Läbi aastate on Flora Superkarikafinaale võitnud kümnel korral. Viimane võit pärineb seejuures aastast 2021, kui Rauno Sappineni tabamusest alistati seisuga 1:0 just Paide Linnameeskond. Paide jaoks on see märtsikuus toimunud kohtumine seni ainus Superkarikafinaal. Flora võistles karika nimel ka mullu, kui 0:0 normaalaja järel jäädi penaltiseerias alla FCI Levadiale.