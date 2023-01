Pitka rahvamatkal muutub marsruut ja teekonna pikkus

Kaitseliidu Järva maleva pealik Kuido Pettai selgitas, et muutuste põhjus peitub peamiselt logistikas. "Meil tuli tänavu mõte proovida sellist matkamarsruuti, kus finiš ja start oleksid ühes ja samas kohas. See muudaks teekonna logistiliselt mõistlikumaks nii osalejatele kui ka korraldajatele. Ka matkajate tagasisidest on välja tulnud, et stardi ja finiši erinev asukoht tekitab paljudele probleeme," sõnas Pettai.