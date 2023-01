Sportlik Järvamaa aasta tegu selgus finišisirgel

Mis asi on Sõpruse Auk?

Selles suhtes, kuidas Kuksema külas asuv järsk kurv Sõpruse Augu nime sai, pole rallimeeste hulgas üksmeelt.

Ühe variandi järgi sõitsid kaks klubi Sõprus autot seal teelt välja. Teise variandi järgi kihutasid seal kraavi erinevast rahvusest rallisõitjad.

Teist põlve rallisõitja ja kümmekond aastat tagasi Paides Sõpruse Augu nimelise spordipubi avanud Ivo Tuiken ütles, et ajalooga on tõesti segased lood, kuid tema on vestelnud mitme selle aja rallimehega, kes kalduvad selle poole, et kurv sai nime ikkagi klubi Sõprus rallisõitjate järgi. Pole aga teada, kas klubi autod ei suutnud seal teel püsida ralli ajal või kihutasid nad kraavi hoopis treeningul.

Rallisõitja Marko Virkoja on Tre raadiole selgitanud, et kurvist väljasõit on asjaolude kokkulangemine. «Sinna tullakse väga suure hooga, maksimaalkiirusega. Tükk aega suure kiirusega, näiteks 200ga sõites harjub silm ära. Antud kurvis, kui lasta kiirus 120 peale, tundub, et võiks jala nagu maha panna. Vaatad, et hoog ei olegi veel väga suur, ja kui lõpuks sealt metsa vahelt kurvi näed, siis on hilja. Enam midagi teha ei ole ja nii see auto välja vajubki. Oleneb, kui suure hooga minna. Võib-olla pääseb napilt, võib-olla vajub alla auku.

Kui kaardilugeja jääb kurvi ütlemisega hiljaks, siis ega suurt hoogu enam pidama saa. Hästi keeruline on rallimehele peale keeravad kurvid. Kui kurv hakkab peale ja läheb järjest järsemaks, just nagu Sõpruse Auk. See, kuidas sa endale selle selgeks mõtled ja kirja paned: millal kurv muudab raadiust, millal pean trajektoori muutma, millal pean pidurdama.

Rallivõõrale inimesele võib see keerukus arusaamatuks jääda, aga tegelikult ongi kõige raskem ära hinnata seda kohta, kus kurv muudab raadiust.

Seal ei ole väljasõit nii karm, midagi väga hullu ei ole juhtunud, lihtsalt auto saab kannatada. Osa mehi on edasi sõitnud, osa autosid jääbki vaatama.»