Järva talimängudel on uus formaat ja uued alad

Järva talimängud toimuvad tänavu 3.-12. veebruaril Türil. Mängud algavad mälumänguga ning lõpevad juhtide võistlusega. Lisaks traditsioonilistele aladele on kavva võetud discgolf, darts ja bridž, välja on jäetud male. "Valiku tegime selle järgi, mis on praegu populaarsed alad ning kus on palju harrastajaid," selgitas Maaring.