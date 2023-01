GALERII ⟩ Vodjal valmisid kaevikuküünlad Ukraina sõduritele

Naiskodukaitse Järva ringkonna naised panid neljapäeva õhtul Vodja koolimajas vana küünlarasva pliidile sulama ning asusid kaevikuküünlaid valmistama, et saata need Ukraina võitlejatele. Selleks olid naised plekkpurgid, vaha ja papi varem vabatahtlike abiga kokku kogunud. "Meie naistel on uskumatud kogused materjali," rõõmustas naiskodukaitse instruktor Merje Mihkelsaar.