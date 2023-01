Aasta puu tiitli on pälvinud üks Eesti tavalisemaid metsapuid harilik mänd (Pinus sylvestris). Järvamaal pole looduskaitsealuseid või eriliselt pilkupüüdvaid mände kuigi palju. Seda tähelepanuväärsemad on need vähesedki, mis siin ilutsevad.