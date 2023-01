Esimese kodu ostjad on Järvamaal raskete valikute ees: hinnad on viimastel aastatel paisunud kui pärmi peal, kuid valik, isegi suure raha eest, on ootamatult kesine. Kas soetatav kinnisvara väljasurevas maakonnas ka oma hinda säilitab, seda ei oska keegi öelda.

Ajad, mil kodu osta soovija aastakümneid sent sendi haaval raha kogus, on ammu läbi. Kui sobiv kodu on silmapiiril, soovitakse nüüd saada seda endale nii kiiresti kui võimalik. Laenuraha kasutamine selleks on tavalise palgatöötaja puhul tihtilugu ainuvõimalik valik.