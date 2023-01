Kõiksuguse krimistatistika järgi on Järvamaa üks Mandri-Eesti turvalisimaid maakondi. Turvaline on siis ka tagaotsitavate poolest, sest karistuse kandmisest hoiduvaid tegelasi ülemäära palju ei ole. Mõni siiski. Selles loos saamegi nendega tuttavaks.

Kesk-Eesti politseijaoskonna tagaotsimise koordinaator Meelis Maaslepp sõnas, et politsei kuulutab inimese tagaotsitavaks mitmel põhjusel. Need võivad olla näiteks inimese kahtlustamine kuriteos või karistusest kõrvalehoidmine. On ka olukordi, kus tuleb taga otsida kannatanuid.