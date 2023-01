Järva vallavalitsuse liige hakkab saama hüvitist

Sellega seoses on Järva vallavalitsuse liikme ülesannete täitmine täiendav töö Alari Teppani põhitöö kõrvalt. Kuigi Teppan töötas ka vallavalitsuse teenistujana piirkonnajuhina, nagu praegugi, selgitas Tammik, et esimesel juhul sai korraldada nii, et vallavalitsuse istungitel osalemine käis tööülesannete juurde, nüüd enam mitte ning koormus on kasvanud.