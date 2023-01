Pildid: Uisudisko tõi Türil jääle hulga rahvast

Ürituse peakorraldaja, Türi noortekeskuse juht Sulo Särkinen rääkis, et taoline ettevõtmine toimus viiendat aastat ning huvi on olnud üsna suur.

Uisudisko on pereüritus, mile juures on rahvale alati meeldinud ühine tegevus, mida ilmestavad muusika ja valgustus.

Türil aadressil Tolli tänav 62 asuv uisuväljak on tänavu poole suurem kui tavaliselt. Varem oli uisuplatsina kasutatava ala juures rulapark, aga kuna see eelmisel aastal lammuatati, laiendati uisutamisvõimalusi.

Türi Spordiklubide Liit teavitas sel nädalal, et uisuväljakul on nüüd uus ja ajakohane valgustus. See teeb uisurõõmude nautimise igapäevaselt mugavamaks ja toredamaks.