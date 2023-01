BTR Racingu esindaja Priit Seire ütles, et sellist tunnustust poleks nad osanud küll oodata. "Sõnadest jääb puudu, et kogu seda rõõmu, tänu ja üllatust väljendada," lausus ta

Seire sõnul kinnitab see veelkord, et meeskonna pingutus Paide Rally korraldamisel oli kõike seda väärt. "Tunnustus annab kuhjaga uut energiat, et sel aastal veel võimsamalt tagasi tulla ja Paide Rally tava elus hoida," märkis ta.