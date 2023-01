President tuleb eesti kirjanduse päeval Järvamaale

«Märgilise tähtsusega on see, et saame tänavu esimest korda tähistada 30. jaanuari kui eesti kirjanduse päeva, mis on nüüd riiklik tähtpäev ja lipupäev,» ütles pidunädala eestvedaja, A. H. Tammsaare muuseum Vargamäel juhataja Reelika Räim.