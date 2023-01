Mudilased liuglesid pehmel lumel

Traditsiooniks saanud võistlussarja üks korraldajaid Tiiu Väli ütles, et hoidsid pöialt, et lund natukenegi oleks ja suusaringid ümber staadioni saaks ikka ära teha. "Õnneks tuli eelmisel õhtul veidi lund lisaks. Hommikul olukorda üle vaadates selgus, et lumekiht oli küll üsna õbluke, kuid lapsed on ju kerged ja liuglevad üle lume," rääkis ta.