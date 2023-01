Koomik Tigran Gevorkjan astub üle aastate kodupubliku ette

Paidest pärit koomik Tigran Gevorkjan on lavadelt eemal olnud üle aasta. Esinemispausi põhjustas seadusega pahuksisse minek ja väsimus, mis võib tabada igat artisti, kes intensiivselt etendusi annab ja on pidevalt tähelepanu keskpunktis. Eelmisel sügisel tundis Gevorkjan, et nalja­tegemise tahe on tagasi ning ta on valmis lavale naasma. Esimesena kuulevad Armeenia päritolu paidelase uusi nalju kodulinlased.