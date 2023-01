Peoleminejad tuulutavad riidekappe

Eelmisel nädalavahetusel Paides olnud pererühmade ülevaatusel oli osa väikeseid tantsijaid laval võimlemissussides, ent veel on veidi aega, et järgmiseks korraks soetada endale nõuetekohased tantsukingad.

Suvel Tallinnas peetavale koolinoorte laulu- ja tantsupeole pürgivad kollektiivid on juba ammuilma asunud repertuaari õppima ning tantsutreeningutel ja kooriproovides on hüpaksammud ja akordid selgemaks saanud. Lauljad on ühisproovideski käinud, tantsijatel seisab proovide kadalipp ees. Nii mõnegi kollektiivi mure on aga ühine ja suur – puudus on tantsukingadest, käistest, sõlgedest ja vöödest.