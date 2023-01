Koroonaviirusega nakatumine on vähenenud

18.–30. jaanuarini toimunud seireetapi vältel testiti koroonaviiruse suhtes 2179 inimest, kellest positiivse proovi andis 3,6% ja 1,8% olid nakkusohtlikud. See tähendab, et koroonaviirusega on nakatunud jaanuari lõpu seisuga iga 28. täisealine ja iga 42. on veel nakkusohtlik. Ligi pool nakatunutest on tuntavate haigusnähtudeta.