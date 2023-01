Algatus: aita kaardistada keldrites talvituvad nahkhiired

Eestis elutsevast tosinast nahkhiire liigist viis rändavad talvituma lõuna poole parematesse oludesse, ülejäänud aga otsivad endale talvitumiseks sobiva koha siin. Osad liiguvad talve veetma suurtesse koobastesse, samas on ka neid, kes otsivad külma aja mööda saatmiseks mõne privaatsema koha, milleks võib vabalt olla näiteks ka (maa)kodu kelder. See on kõigi võimalus anda oma panus nahkhiirte kaardistamisele. Nahkhiirte vaatlusjuhendiga saab tutvuda siin.