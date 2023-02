Rahvajooksu korraldustiim kaalub Paide linnajooksu korraldamist

Mittetulundusühingu Paide-Türi rahvajooks eestvedaja Erich Petrovits avaldas, et mõte tuua Türi linnajooksu kõrvale ka Paide linnajooks on liikunud korraldajate peas juba ammu, kuid ideel on nii plusse kui ka miinuseid. "Kui me lühidistantsi Kirnast Türi tänavatele tõime, hakkasime kaaluma ideed korraldada linnajookse kordamööda Türil ja Paides. Linnajooksu Paides tegemine tähendaks aga ka võistluskeskuse Paidesse toomist ning sellisel juhul peavad ka kõik finišid olema seal," põhjendas Petrovits. "See kõik tähendab aga ka suuremaid ümberkorraldusi. Türil toimib kõik tänu aastatepikkusele kogemusele väga hästi." Lisaks võib paljudele oluline olla traditsioonilise jooksuga jätkamine.