Laadakauplejad veetsid arvuti ees unetud öötunnid

"Esimene taotlusvorm laekus siis kui kell oli 00.00 ja mõned sekundid peale," kinnitas laata korraldava Türi aianduse ja mesinduse seltsi juht Pille Marrandi, kes ise samuti öötunnid arvutiekraani ees veetis. "Umbes kella kaheni olin üleval, siis läksin magama," ütles ta. Marrandi sõnul on viimaste aastate kogemused juba ka näidanud, et esimese tunni-pooleteise jooksul on veebiliiklus lillelaada kodulehel tihedam, siis vaibub mõneks tunniks et varahommikul taas alata. Nii oli see ka tänavu. "Telefonikõnesid ja suhtlemist on päris palju," ütles ta teisipäeva keskpäeva paiku. Selleks ajaks oli end kodulehel registreerinud veidi üle kolmesaja kaupleja. Kohataotlusele saadavad korraldajad vastused alates 1. märtsist.