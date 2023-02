Kaheksal pühapäeval saab pere või sõbra viia hilisele hommikusöögile

Sihtasutuse Järvamaa tootmisettevõtete koostöövõrgustiku koordinaator Triin Randväli ütles, et brantš on järvalastele ehk veidi võõras sõna, lihtsamalt tähendab see hilist hommiku- ja varajast lõunasööki. Teisisõnu on see tavaline rikkalikum söömaaeg hilistele ärkajatele. «See on täpselt see, mis ühte pühapäevahommikusse võiks hästi sobida. Magad kaua ning siis lähed pere või külla tulnud sõpradega välja sööma ja aega veetma,» lausus ta.